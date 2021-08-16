"Мне нравится окружать себя красивыми вещами": Арина Домски рассказала о своем необычном хобби

Украинская певица дала Леди.ТСН.ua небольшое блиц-интервью, в котором рассказала о своем любимом жанре музыки, о самом запоминающем своем выступлении, об необычном хобби, любимом блюде и спорте.

Арина Домски – украинское сопрано, которая популяризирует классическую музыку через жанр classical crossover, приоткрыла занавес над грандиозным Opera Show, которое состоится уже 9 ноября во Дворце Украина. Своим творчеством Арина разрушает стереотипы, что классическая музыка и манера исполнения – это скучно, немодно и только для избранных.

Арина Домски/Пресс-служба

1. В Opera Show вас больше всего удивит необычное звучание классической музыки, сочетание театральных традиций и современных технологий. В нашей стране в своих концертных программах, никто из артистов не использует такого рода реквизит как в Opera Show. Каждая конструкция изготовлена вручную, расписана вручную и существует в едином экземпляре. Мне кажется, людям хочется видеть что-то новое, интересное, то, что оставит след, то, что они будут вспоминать и рассказывать своим детям, внукам, близким. Жизнь у человека не состоит из праздников, смеха, в большинстве своем она включает в себя решение проблем. Поэтому главная задача Opera Show, чтобы зрители получили удовольствие и окунулись в мир особой эстетики.

2. Самое мое запоминающиеся выступление верю, что еще впереди. Но если оглянуться назад, то это первое выступление в Китае (2015 год). Поразил масштаб мероприятия, профессионализм и отдача своему делу всей команды.

Арина Домски/Пресс-служба

3. Выступления в Азии - это всегда масштабно и зрелищно. А еще самые новые технологии, большие сцены и количество участников. За время гастролей в Китае мне приходилось летать над сценой, появляться перед зрителями на 3-х метровых конструкциях, выступать на сценах-конструкторах с подъемными лифтами.

4. Моя публика - это мое вдохновение и стимул. Когда моя музыка находит отклики в сердцах публики - это дает мне силы творить и идти дальше.

5. Classical crossover для меня жанр, благодаря которому я реализовываю себя как музыкант и популяризирую классическую музыку в современном мире.

Арина Домски/Пресс-служба

6. В Украине поп-музыка дань времени, в котором мы живем. Сегодня текущая конъюнктура музыкального рынка диктует свои правила - все, что не поп-музыка для нашей страны - не формат. Продюсеры вкладывают деньги в то, в чем сильны на данный момент, а это поп-музыка.

Я верю, что наши усилия и наш музыкальный продукт с каждым годом будет завоевывать все большие шары аудитории. И, в конечно итоге, музыка classical crossover в нашей стране станет популярной, как это уже сейчас происходит в развитых странах.

Арина Домски/Пресс-служба

7. Каждый день я обязательно делаю что-то для своего дела жизни. А это музыка. Каждый маленький шаг приближает меня к результату, которого я хочу достигнуть.

8. У меня есть необычное хобби: я собираю винтажные предметы интерьера, посуду и книги. Мне нравится окружать себя красивыми вещами.

9. Готовить для меня ритуал, который помогает переключиться и еще один способ проявить заботу. Летом я готовлю в основном из овощей, которые выращены на моем огороде.

Арина Домски/Пресс-служба

10. Любимое летнее блюдо – все из цукини: суп, оладья, запеканки. Они полезные, легкие и прекрасно дополняются другими продуктами, например, в оладьи люблю добавлять сыр фета.

11. Спорт для меня - обязательная часть жизни. Уже много лет не представляю свой день без пробежки или ТRX. Работа со своим весом помогает не только улучшить координацию, но и постоянно держать свое тело в тонусе, а вот силовые тренажеры с весами не для меня.

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