"Мне подсыпали в туфли соль": Екатерина Бужинская вспомнила, как на фестивале ей хотели помешать хорошо выступить

Артистка рассказала о своих первых шагах к музыкальному олимпу и приключениях, которые произошли с ней во время участия в различных фестивалях.

Народная артистка Украины Екатерина Бужинская в ближайшее время сядет в кресло жюри на международном благотворительном фестивале United Kids Festival, который состоится в польском городе Забже 12 ноября. За свою жизнь певица принимала участие в 15 песенных соревнованиях, потому как никто не имеет опыта находиться по ту сторону сцены как конкурсантка.

В своем интервью Екатерина рассказала о своих первых шагах к музыкальному олимпу и происшествиям, которые произошли с ней во время участия в различных фестивалях.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина, со скольких лет вы приобщились к музыкальным конкурсам?

С 11 лет я участвовала в 15 конкурсах. Моя творческая жизнь сложилась именно благодаря вокальным соревнованиям. Как сейчас помню свой первый фестиваль. Это было в Черновцах на конкурсе "Неизвестные голоса". Я увидела рекламу на телевидении и сама туда пришла. Потому что всегда была уверена, что буду певицей. Я в этом никогда не сомневалась. Мне аккомпонировал живой оркестр. Я выбрала две песни для голоса с широким диапазоном, чтобы показать возможности. На этом конкурсе я была самой молодой. Тем не менее заняла второе место. А первое место занял солист Черновицкой филармонии. В тот момент у меня не было педагога по вокалу, не было поддержки даже со стороны родителей, потому что они воспринимали для меня это как развлечения, потому что не думали, что в будущем я захочу стать профессиональной певицей.

Но они изменили свое мнение после вашей победы?

После конкурса папа нес меня домой на руках. А мама была счастлива и гордилась мной. К тому же я получила денежное вознаграждение 300$ и премиальную поездку в Польшу. К тому времени в 90-е это были достаточно большие деньги, учитывая, что инженер получал 25$ в месяц. Чуть позже меня взяли работать в филармонии без трудовой книжки, потому что в 13 лет ее невозможно было иметь по закону. Я ездила с заслуженными и народными артистами по райцентрам. После моей победы родители нашли мне педагога и у меня была возможность ездить на разнообразные конкурсы, имея профессиональную поддержку. Всего я была на 12 детских конкурсах.

Екатерина Бужинская/Фото Анастасия Давидова

Участие в конкурсах как-то помогало вам?

Там я выигрывала, а также находила нужные знакомства. В частности, на фестивале "Веселад" я познакомилась с Юрием Рыбчинским, который потом готовил меня к "Славянскому базару". Конкурсы для меня стали лестницей для осуществления моей мечты. В то время, когда я начинала карьеру, довольно популярен был "Славянский базар".

Но есть и обратная сторона медали: стресс...

Конечно, конкурсы, как для взрослых, так и для детей это психологическое испытание и стресс. Но это закаляет. Иногда мне было немного обидно, что я приезжала на конкурсы одна, а некоторых конкурсантов сопровождала целая команда. Тем не менее это не мешало мне победить. Поэтому меня называли "устойчивым оловянным солдатиком". Если артист прошел через конкурсы, и даже не выиграл, у него просто опыт. Участие в конкурсах это всегда хорошо. Это помогает в будущем в карьере. Многие популярные ныне артисты проигрывали в конкурсах. Но это не мешало им стать известными. Поэтому я хотела бы посоветовать проигравшим детям не опускать руки. Это ведь стимул для развития. А конкурс — это возможность заявить о себе и возможность завести новые важные знакомства, в частности с известными людьми, которые подскажут и помогут в будущем. Я ведь была на таких известных конкурсах как "Зеленая гура", а на "Сан-Ремо" я была гостьей от Украины.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Что вы посоветуете родителям, которые готовят ребенка к конкурсу? Что в приоритете?

Родителям, которые готовят ребенка к конкурсу, я бы советовала выбирать не модную песню, а произведение, подходящее к тембру голоса и диапазона, а также к энергетике. Это очень важно! Бывает ребенок, у которого не очень сильный вокал, но он харизматичен и у него песня, которая ему очень подходит.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Случались ли во время конкурсов какие-то запоминающиеся приключения?

Конечно, без происшествий на фестивалях не обходилось. Так, на фестивале "Серебряный родничок" в Кривом Роге в 1993 году глава жюри не поверил, что так можно петь вживую. Он подходил к звукорежиссеру и спрашивал, не пою ли я под плюсовую фонограмму. А у меня их даже не было. Потому что не было финансовых возможностей записать их. Пришлось спеть акапелла, чтобы доказать, что я пою сама. После этого я получила гранпри.

Еще в моей жизни был случай, когда в концертные туфли мне насыпали соль. Когда я вышла на сцену, мне было очень неудобно и некомфортно, я не понимала, что произошло, но я не притворилась. Когда вернулась за кулисы и сняла туфли, поняла, в чем дело.

Читайте также: