"Мне просто хотелось умереть": Злата Огневич со слезами на глазах рассказала, как победитель "Холостячки" ее бросил

Победитель шоу признался певице, что у него прошли к ней чувства.

Во время пост-шоу "Жизнь после проекта" стало известно о судьбе отношений главной героини проекта "Холостячка" Златы Огневич и ее избранника Андрея Задворного. Оказалось, что они не вместе. Андрей понял, что у него нет чувств к Злате, и он ее бросил спустя полтора месяца после завершения проекта. Мужчина пришел к артистке и прямо на пороге сказал ей об этом.

Злата Огневич и Андрей Задворный/Скрин видео

"Это было мое решение. Мы были счастливы. Я был счастлив короткий достаточно промежуток времени – чуть больше месяца. Потом в какой-то момент я ощутил, что, когда я ухожу, у меня нет тяги вернуться, нет желания перезвонить. Когда Злата писала слова любви, я в какой-то момент понял, что мой ответ - это будет что-то неискренне. Я бы хотел это объяснить, но у меня нет объяснений. Это решение исходило из моих эмоций. Я перестал ощущать то, что я ощущал раньше", - признался Задворный в студии пост-шоу.

Певица, в свою очередь, рассказала в студии о своей реакции на поступок победителя проекта.

Злата Огневич/Скрин видео

"После таких слов мне просто хотелось умереть в эту же самую минуту. Это такая боль. С ней может сравниться разве что смерть родного человека. Вот это вот такая боль по своей глубине. Я не ожидала услышать этих слов. Я не ожидала того, что вечер, когда я ждала Андрея и очень соскучилась, с трепетом в сердце ждала этой встречи, и открывается дверь - и он на пороге на меня все это вываливает, абсолютно не подбирая слов.

Это было очень жестоко. В этот момент мой мир просто обрушился. Я не понимала: действительно ли это все реально и по-настоящему происходит. Я бы объяснила, если бы была какая-то ссора для этого. Это было настолько неожиданно. Это был шок. Я и кричала, и плакала. Это такой момент, когда по моему сердцу проехались бульдозером. Просто растоптали, унизили", - со слезами на глазах рассказала Злата.

Злата Огневич/Скрин видео

Злата Огневич/Скрин видео

Певица призналась, что не видела в Андрее каких-то "тревожных звоночков".

"Влюбленное сердце слепо. Оно слепо ко всем тревожным звоночкам. И сейчас, уже глядя со стороны на эту ситуацию, я вижу на какие моменты следовало обратить внимание: на его нежелание планировать наше будущее, на постоянную отсылку к прошлым отношениям", - отметила артистка.

Злата Огневич/Скрин видео

Огневич не раз предлагала Задворному немного спланировать их будущее, но он избегал этого. Мужчина говорил, что никто никогда не говорил ему об этом, поэтому для него это сложно.

"На самом начале этапа наших отношений я сказала Андрею, что вижу его отцом моего ребенка, на что он мне ответил, что не стоит загадывать и забегать наперед. Что он не хочет ездить через весь город к своему ребенку, как он делает это сейчас и, возможно, пройдет год отношений, и он поймет, что мы не подходим друг другу. Но тогда я списала это просто на его неуверенность, ему еще нужно время, он просто такой человек, которому нужно время.

Но теперь я понимаю, что он скорее всего во мне сомневался и в себе. И я каждую минуту после того, как проект завершился и началась реальность, я ему всегда говорила, что я его принимаю таким, какой он есть. Каждый раз, когда я видела, что он в себе сомневается, в своих успехах, успехах в работе, я говорила: "У тебя все получится, ты талантливый, я в тебя верю. Я люблю тебя со всеми твоими недостатками", - рассказала артистка.

Злата Огневич/Скрин видео

По ее словам, если в ее жизни случился такой урок, значит она не усвоила предыдущий, что-то недоработала.

Злата поняла, что сама с этой болью не справится. Она пошла к психотерапевту.

Злата Огневич/Скрин видео

"В первые сеансы я не могла плакать, настолько все у меня внутри сжалось и закрылось, что у меня не было сил на слезы. Затем словно краны все открылись, пошли эмоции, пошли слезы. И я очень благодарна за этот опыт. Андрей что-то такое большое и глубокое открыл. Да - это болезненный урок, очень горький. Но только благодаря боли в этой жизни мы растем, мы развиваемся. Не может все развиваться, когда все хорошо. Когда в отношениях что-то идет не так, тогда партнеры начинают работать потому что что-то не так идет", - подытожила Огневич.

Злата Огневич и Андрей Задворный/Скрин видео

Читайте также: