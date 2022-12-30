"Мне так грустно": Виктория Бекхэм прокомментировала смерть Вивьен Вествуд

Вчера, 29 декабря, на 82 году жизни скончалась британский дизайнер Вивьен Вествуд. Причина смерти модельера держится в тайне и вряд ли будет озвучена публично.
Виктория Бекхэм, узнав о смерти легенды перепостила себе в сторис фотографию Вивьен Вествуд и написала:
"Мне так грустно узнать о кончине легендарного дизайнера и активистки Дамы Вивьен Вествуд. Мои мысли с ее семьей в это невероятно печальное время".
Ранее мы вспоминали самые эпатажные выходки Вивьен Вествуд, которые случались с дизайнером за ее длинную жизнь. Она была уникальной и даже находясь в преклонном возрасте до последних дней самостоятельно продолжала управлять своим бизнесом, создавать коллекции, и являлась ярой защитницей климата и прав человека.
У Вествуд осталось двое взрослых сыновей - Бен Вествуд (1963 г.р.), от Дерека Вествуда, фотограф, специализируется на эротической фотографии. И Джозеф Корре (1967 г.р.), сын от Малкольма Макларена, является основателем бренда нижнего белья Agent Provocateur.
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