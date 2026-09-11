"Мне все равно, что думают другие": 46-летняя Жизель Бундхен рассказала о материнстве после 40

Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

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46-летняя бразильская супермодель Жизель Бундхен стала главной героиней нового выпуска i-D и откровенно рассказала о материнстве. Она призналась, что рождение третьего ребенка в 44 года стало для нее настоящим подарком. Супермодель не скрывает, что сегодня гораздо меньше переживает из-за чужого мнения и больше живет так, как комфортно ей самой.

В интервью i-D, приуроченном к выпуску специального номера The Mother Issue, Бундхен призналась, что появление младшего сына в этом возрасте застало ее в совершенно другом жизненном периоде.

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© Жизель Бундхен/Instagram

«Рождение ребенка на этом этапе моей жизни — такой подарок, потому что я сейчас в другом месте. Мне нечего доказывать. Если честно, мне все равно», — сказала модель.

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Сына Ривера Жизель родила в феврале 2025 года от мужа, тренера по джиу-джитсу Хоакима Валенте. Сейчас мальчику 16 месяцев. Кроме него у Бундхен есть 16-летний сын Бенджамин и 13-летняя дочь Вивиан от бывшего мужа, звезды американского футбола Тома Брэди.

Модель призналась, что с появлением младшего ребенка стала особенно ценить обычные моменты. По словам Жизель, дети дают взрослым возможность словно заново проживать жизнь — быть более присутствующими и смотреть на привычные вещи по-другому.

Жизель Бундхен, фото: instagram.com/i_d

© Жизель Бундхен/Instagram

При этом Бундхен теперь сознательно ставит семью выше карьеры. Она рассказала, что отказывается от 99% предложений о работе, если понимает, что из-за проекта может пропустить важное событие в жизни детей — например, игру дочери в волейбол или время с младшим сыном.

«Когда я взвешиваю все на весах, я думаю: а пропущу ли я игру моей дочери? А пропущу ли я прогулку с сыном?» — объяснила модель.

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Жизель также призналась, что сегодня иначе смотрит на собственный успех. Если раньше главным были карьера и профессиональные достижения, то теперь для нее гораздо важнее дети, отношения с близкими и возможность быть рядом с семьей.

Ранее, напомним, Жизель Бундхен в леопардовом бикини показала, как отпраздновала 46-летие.

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