10 мая в Стокгольме стартовал девятый мировой тур Бейонсе - Renaissance World Tour. Это было первое большое шоу звезды за семь лет, и заметно, что она не только оттачивала для него хореографию и вокал до совершенства, но и костюмы.

Всего за время трехчасового шоу певица исполнила 59 песен и сменила восемь концертных нарядов.

Все вещи на сцене были эксклюзивными как для нее, так и для балета. Все образы были созданы известными брендами: David Koma, Loewe, Coperni, Mugler, Balmain, Courrèges, Alexander McQueen. Среди украшений на звезде были серьги Tiffany & Co., а танцевала она в сапогах от Gedebe. Некоторые боди певицы созданы на основе винтажных кутюрных коллекций брендов.

Бейонсе в образе от Loewe / Фото: Getty Images

Бейонсе в образе от David Koma / Фото: Getty Images

Бейонсе в образе от Courrèges / Фото: Getty Images

Бейонсе в образе от Alexander McQueen / Фото: Getty Images

Во время одного из выступлений Бейонсе дополнила серебристый наряд от Loewe эффектными серебряными шляпами с широкими полями от украинского бренда головных уборов Ruslan Baginskiy, основаного дизайнером Русланом Багинским.

Но появляется дива в нарядах от украинских брендов не впервые. Не так давно, во время 70-минутного мини-концерта в Дубае на открытии Atlantis The Royal - одного из самых дорогих и роскошных новых заведений - звезда появилась в гламурном розовом платье от украинского бренда Frolov.

Бейонсе в Дубае на открытии Atlantis The Royal в образе от Frolov / Фото: Getty Images

Бейонсе в Дубае на открытии Atlantis The Royal в образе от Frolov / Фото: Getty Images

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