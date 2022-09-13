Много цветов и пышная юбка: гламурный образ звезды "Теории большого взрыва" на престижной церемонии

Вчера в США состоялась одна из самых важных и престижных кинопремий года - "Эмми"-2022. Одной из гостей этого мероприятия стала звезда сериала "Теория большого взрыва" Кейли Куоко.

Перед камерами девушка появилась в необычном розовом платье от итальянского Модного дома Dolce & Gabbana. Наряд был коротким спереди и длинным сзади, имел V-образное декольте, а спереди его украшало множество пышных роз.

Кейли Куоко / Фото: Associated Press

Дополнили образ ювелирные украшения Boucheron jewelry, гламурный клатч-коробка, усыпанный стразами, и босоножки с бантиками от Stuart Weitzman shoes.

А вот компанию на церемонии Куоку составил ее новый бойфренд Том Пельфри. Напомним, в прошлом году Куоко подала на развод с Карлом Куком после трех лет брака. Основанием для разрыва, согласно заявлению актрисы, стали "непримиримые разногласия".

Кейли Куоко и Том Пельфри / Фото: Associated Press

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