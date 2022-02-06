Много обнимались и были очень счастливы: Меган Фокс и Колсон Бэйкер проводят время вместе

Много обнимались и были очень счастливы: Меган Фокс и Колсон Бэйкер проводят время вместе

Совсем скоро они сыграют свадьбу.

Меган Фокс и Колсон Бэйкер (Machine Gun Kelly) совсем недавно делились романтическими снимками с Италии, где праздновали свою помолвку на озере Комо, однако уже вернулись в США. 5 февраля пару сфотографировали вместе в Лас-Вегасе, когда они сидели на трибунах и смотрели хоккей "Матч всех звезд", в перерыве которого Колсон выступал.

Пара сидела рядом обнявшись, смотрела игру, болтала. Меган была одета в майку, коричневые штаны, а на плечах у нее было пальто. Колсон остался в серебристом костюме расшитом пайетками, в котором выступал на сцене. Также на обоих были массивные ботинки.

Меган Фокс и Колсон Бэйкер / Getty Images

Напомним, что Колсон сделала Меган предложение и подарил очень необычное кольцо. Говорят, пара планирует сыграть свадьбу именно на озере Комо в Италии – очень популярном месте среди знаменитостей.

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