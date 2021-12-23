Много улыбался и станцевал: Хью Джекмана сфотографировали во время интервью на улице

Много улыбался и станцевал: Хью Джекмана сфотографировали во время интервью на улице

Во время разговора актер показал несколько танцевальных движений из мюзикла.

Голливудский актер Хью Джекман вернулся на Бродвей, где принимает участие в новой постановке. На днях звезду фильмов о "Людях Икс" заметили на улице в Нью-Йорке за разговором с журналисткой Джейн Поли, которая брала у актера интервью для CBS Sunday Morning.

53-летний Джекман был одет в полностью черный ансамбль, который состоял из футболки, толстовки с капюшоном, брюк-карго и кроссовок.

Хью Джекман / Getty Images

В новом проекте актер сыграет главную роль - коммивояжера Гарольда Хилла, который выдает себя за лидера мужского оркестра, но на самом деле намерен обмануть горожан и убежать с их деньгами. Похоже, актеру так понравилась его роль, что во время разговора он даже показал журналистке несколько танцевальных движений, которые отрепетировал для постановки.

Хью Джекман / Getty Images

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