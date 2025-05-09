Много золота и блеска: Мисс Украина-2024 показала символическое платье для "Мисс мира"

Мисс Украина-2024 Мария Мельниченко

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Костюм Марии, который получил название «Душа земли. Хранительница жизни», станет главной изюминкой ее выступления и имеет очень глубокое символическое значение.

По словам организаторов, этот наряд — больше, чем просто платье. Это визуальный манифест, через символы пшеницы, солнца и ветра, который рассказывает миру об Украине как источнике жизни, возрождения и надежды.

Название образа — «Душа земли. Хранительница жизни» — говорит само за себя. В основе дизайна — глубокое уважение украинской природы, женщины и земли, которая кормит миллионы. Пшеница здесь не просто элемент декора, а символ продовольственной миссии Украины. В то время, когда продовольственная безопасность стала глобальным вызовом, этот костюм напоминает о роли Украины как одной из главных житниц планеты, которая продолжает обеспечивать мир хлебом даже во время войны.

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Золотистый оттенок ткани, объемная вышивка в виде колосьев, россыпь зерен по платью — это метафора украинской земли: щедрой, животворной, бесконечно сильной. Прозрачная накидка, обнимающая плечи, символизирует степной ветер и безграничность украинских полей. А головной убор — солнечная корона из колосьев — олицетворяет не только солнце, но и оберегающую, лечащую и ведущую к возрождению женскую силу.

Этот костюм — не просто о красоте. Это чествование женщины как хранительницы жизни, несущей в себе плодородие, силу, мягкость и несокрушимость одновременно. Она символ того, как из зерна рождается жизнь, надежда и новое будущее.

Мисс Мира-2025 станет 72-м конкурсом. В этот раз нем возьмет участие 109 участниц. Одними из самых известных победительниц этого конкурса красоты являются Приянка Чопра и Айшвария Рай.