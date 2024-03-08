Многодетная мама Бар Рафаэли похвасталась подтянутой фигурой в спортзале

Модель все чаще стала появляться в промокампаниях брендов и фотосетах.

До недавно 38-летняя израильская топ-модель Бар Рафаэли все свое время уделяла воспитанию троих детей – двух дочерей и сына. Но, судя по ее публикациям в фотоблоге, она намерена возвращаться в фэшн-бизнес и продолжать свою модельную карьеру.

Так, Бар стала завсегдатаем спортзала – для нее, как звезды Sports Illustrated и показов Victoria's Secret, физическая форма всегда имела большое значение. Модель намерена возвратить свою дородовую фигуру. Но, судя по всему, она ее уже вернула. Рафаэли показала снимок-селфи из спортзала, на котором она позирует в черном обтягивающем спортивном комплекте. Фигура звезды и многодетной мамы выглядит потрясающе.

Фото: Инстаграм Бар Рафаэли

Напомним, ранее модель Бар Рафаэли сверкнула плоским животом в рекламе нижнего белья.

Фото: Инстаграм Бар Рафаэли

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