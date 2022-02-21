Многодетная мама Эшли Грэм показала, кто ей помогает справляться с тремя детьми

Мама троих детей – Эшли Грэм – поделилась новым постом в Instagram.

В начале января стало известно, что модель plus-size Эшли Грэм стала мамой во второй раз. Она родила двойню. Примерно две недели назад Эшли показала поклонникам первое фото со своими мальчиками, опубликовав трогательный пост в Instagram и сказала тогда, что ей не терпится подробнее рассказать публике о ее вторых родах и всех тех, кто помогал ей и продолжает помогать.

И вот свое слово Эшли сдержала. Модель опубликовала снимок, на котором запечатлены все ее помощницы, без которых Грэм сейчас не представляет своего существования. Это и помощница, которая помогает с детьми, и тренер, и повар, и личный массажист.

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"Я бесконечно благодарна этим невероятным женщинам, которые были рядом со мной во время вынашивания близнецов и в моем послеродовом путешествии. Я не могла себе представить, что это повлечет за собой, но я знаю, что без них все было бы иначе. Спасибо вам от всего сердца - от меня, от Джастина, от Айзека и от близнецов. Мы невероятно счастливы, что вы у нас есть", - написала Эшли Грэм в подписи под фотографиями.

Эшли Грем / Getty Images

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