Многодетная мать Джорджина Родригес показала, как поддерживает себя в форме

Звезда поделилась со своими фолловерами секретами своей физической формы.
30-летняя модель и инфлуэнсер Джорджина Родригес и ее бойфренд – футболист Криштиану Роналду – воспитывают пятерых детей. Она является биологической матерью двух из них. Поэтому часто в комментариях фолловеры спрашивают ее, как она поддерживает свою подтянутую фигуру.
В качестве ответа на этот волнующий многих вопрос она опубликовала в Instagram серию фотографий, на которых запечатлела свою тренировку и рацион.
После физической нагрузки Джорджина любит обедать белком и клетчаткой – в данном случае это креветки, стейк, руккола и спаржа. А на ужин предпочитает овощи и сыр – например, спаржу и буррату – сыр из молока буйволицы. Как можно заметить, Родригес избегает углеводов.
Напомним, ранее сестра Джорджины Родригес показала, как они выглядели в детстве.
Читайте также:
- Обнимаются и целуются: Джорджина Родригес показала романтичное видео с Криштиану Роналду
- В бикини, расшитом стразами: Джорджина Родригес отдохнула на пляже с возлюбленным
- От родителей не отстают: Джорджина Родригес показала, как ее дети занимаются в спортзале