Многодетная мать Джорджина Родригес показала, как поддерживает себя в форме

30-летняя модель и инфлуэнсер Джорджина Родригес и ее бойфренд – футболист Криштиану Роналду – воспитывают пятерых детей. Она является биологической матерью двух из них. Поэтому часто в комментариях фолловеры спрашивают ее, как она поддерживает свою подтянутую фигуру.

Джорджина Родригес на Мальдивах / Фото: Instagram Джорджины Родригес

В качестве ответа на этот волнующий многих вопрос она опубликовала в Instagram серию фотографий, на которых запечатлела свою тренировку и рацион.

Фото: Instagram Джорджины Родригес

После физической нагрузки Джорджина любит обедать белком и клетчаткой – в данном случае это креветки, стейк, руккола и спаржа. А на ужин предпочитает овощи и сыр – например, спаржу и буррату – сыр из молока буйволицы. Как можно заметить, Родригес избегает углеводов.

Фото: Instagram Джорджины Родригес

Фото: Instagram Джорджины Родригес

Напомним, ранее сестра Джорджины Родригес показала, как они выглядели в детстве.

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