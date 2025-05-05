Многоярусный торт и поцелуи с бойфрендом Брэдли Купером: Джиджи Хадид показала, как отпраздновала 30-летие

Джижи Хадид / © Instagram/Джиджи Хадид

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Американская топ-модель Джиджи Хадид показала, как прошла вечеринка в Нью-Йорке, посвященная ее 30-летию. Праздник прошел в кругу близких и звездных друзей модели, среди которых были Зои Кравиц, Эмили Ратажковски, мама Джиджи — Иоланда Хадид, и др.

© Instagram/Джиджи Хадид

© Instagram/Джиджи Хадид

© Instagram/Джиджи Хадид

На вечеринку модель надела молочный корсет, выполненный в виде майки, и кожаные брюки. Свой образ она дополнила золотыми аксессуарами, а волосы собрала в низкий пучок.

© Instagram/Джиджи Хадид

© Instagram/Джиджи Хадид

© Instagram/Джиджи Хадид

Но больше всего внимание привлек снимок, на котором Джиджи целует своего бойфренда — 50-летнего актера Брэдли Купера. Это фото стало первым публичным признанием их романа, который начался в октябре 2023 года. До этого они не подтверждали официально свои отношения, хотя неоднократно попадали вместе в объективы папарацци.

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© Instagram/Джиджи Хадид

© Instagram/Джиджи Хадид

У обоих есть дети от предыдущих отношений. В СМИ уже обсуждали их возможную помолвку, но до сих пор этому не было никаких подтверждений.

Ранее, напомним, сестра Джиджи — Белла Хадид — показывала милые детские фото с ней.