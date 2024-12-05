Mocha Mousse: элегантный оттенок коричневого, который в Pantone выбрали цветом 2025 года

Компания выбирает цвет каждый год, который отражает глобальный дух времени.

Институт цвета Pantone определил главный цвет 2025 года и им стал шоколадно-коричневый оттенок под названием Mocha Mousse с кодом 17-1230.

Цвет компания презентовала в виде взбитого шоколадно-кофейного десерта в стеклянной чаше. По их словам, он символизирует легкость и уют, а также передает ощущение комфорта.

Если вспомнить коллекции весна-лето 2025, то в почти в каждой из них был хоть один коричневый образ, поэтому Pantone отлично прочувствовали дух времени и модные тренды. Вероятно в 2025 году Mocha Mousse станет неотъемлемой частью гардероба для многих.

Mocha Mousse 17-1230 / фото: скриншот

"Благодаря своей изысканной, землистой элегантности оттенок PANTONE 17-1230 Mocha Mousse может использоваться как самостоятельно, так и в качестве универсальной основы, дополняя широкий спектр палитр и вариантов применения — от минималистичных до детализированных дизайнов — во всех отраслях, ориентированных на цвет", — объяснили свой выбор в Pantone.

Mocha Mousse 17-1230 / фото: скриншот

"Он дарит нам ощущение чудесных качеств шоколада и кофе, соответствуя нашему стремлению к комфорту", — также говорится в сообщении компании.

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