"Мода — это искусство": раскрыта тема Met Gala 2026
В первый понедельник мая изысканные гости снова продемонстрируют свои уникальные костюмы.
Организаторы Met Gala объявили дресс-код нынешнего мероприятия и звучит он как Fashion Is Art («Мода — это искусство»). Бал откроет выставка Института костюма Costume Art («Искусство костюма»), которая представит одежду как самостоятельный художественный объект.
По словам представителей музея, этот дрескод предлагает гостям «выразить собственное отношение к моде как к воплощенной форме искусства и отметить многочисленные изображения одетого тела в истории искусства».
Экспозиция объединит моду с живописью и скульптурой из коллекции Метрополитен-музея. Куратор Института костюма Эндрю Болтон отметил, что проект исследует, как одежда формировала представление о теле и социальном статусе в разные эпохи.
Выставка объединит исторические костюмы и произведения искусства из музейной коллекции. Экспозицию разделят на несколько основных подтем: «Обнаженное тело», «Классическое тело», «Абстрактное тело», «Беременное тело», под каждую из которых будут тщательно подобраны экспонаты.
«Я хотел сосредоточиться на центральности одетого тела в музее, соединив художественные репрезентации тела с модой как воплощенной формой искусства», — говорит Эндрю Болтон. «Вместо того чтобы отдавать приоритет визуальности моды, что часто происходит в ущерб телесности, „Costume Art“ акцентирует на ее материальности и неразрывной связи между нашими телами и одеждой, которую мы носим».
Сопредседателями бала станут Бейонсе, Николь Кидман, Винус Уильямс и конечно же Анна Винтур. Мероприятие состоится 4 мая, а спонсорами стали Джефф Безос и его жена Лорен Санчес.
Также в рамках подготовки к выставке продемонстрировали несколько платьев разных талантливых дизайнеров, вероятно, эти экземпляры появятся на выставке.
Как всегда, полный список гостей будет оставаться в тайне до первого понедельника мая.