Модель Алина Байкова встретилась с мэром Нью-Йорка для организации помощи украинцам

Украинская модель рассказала о встрече в своем Instagram.
Модель Алина Байкова – родом из Кропивницкого – давно живет и работает в США, но после начала войны, развязанной Россией, активно помогает Украине.
Так, вчера, 29 марта, Алина посетила мэрию Нью-Йорка, а также офисы организаций United Nations и UNESCO. Фото с мэром Эриком Адамсом Байкова опубликовала в своем Instagram.
"Встреча в мэрии Нью-Йорка @unitednations и @unesco. Главные темы обсуждений:
- вторжение России в Украину
- обеспечение украинцев жильем в Европе
- как США приветствуют украинцев
- помощь с рейсами из Европы в США
- помощь с размещением украинцев по прибытии в США
- визы (государственные или ООН)
- здравоохранение
- разрешение на работу для граждан Украины", - написала модель о результатах встречи.
К слову, Алина была одета в голубой жакет от украинского бренда GASANOVA.
Напомним, Алина Байкова посетила 23 марта митинг в Нью-Йорке, посвященный Украине. Девушка вышла на улицу в наряде синих и желтых оттенков, символизирующий флаг Украины.
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