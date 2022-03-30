Модель Алина Байкова встретилась с мэром Нью-Йорка для организации помощи украинцам

Модель Алина Байкова встретилась с мэром Нью-Йорка для организации помощи украинцам

Украинская модель рассказала о встрече в своем Instagram.

Модель Алина Байкова – родом из Кропивницкого – давно живет и работает в США, но после начала войны, развязанной Россией, активно помогает Украине.

Так, вчера, 29 марта, Алина посетила мэрию Нью-Йорка, а также офисы организаций United Nations и UNESCO. Фото с мэром Эриком Адамсом Байкова опубликовала в своем Instagram.

"Встреча в мэрии Нью-Йорка @unitednations и @unesco. Главные темы обсуждений:

вторжение России в Украину

обеспечение украинцев жильем в Европе

как США приветствуют украинцев

помощь с рейсами из Европы в США

помощь с размещением украинцев по прибытии в США

визы (государственные или ООН)

здравоохранение

разрешение на работу для граждан Украины", - написала модель о результатах встречи.

К слову, Алина была одета в голубой жакет от украинского бренда GASANOVA.

Напомним, Алина Байкова посетила 23 марта митинг в Нью-Йорке, посвященный Украине. Девушка вышла на улицу в наряде синих и желтых оттенков, символизирующий флаг Украины.

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