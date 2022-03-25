Модель Алина Байкова вышла на митинг в Нью-Йорке в сине-желтых цветах

Модель Алина Байкова вышла на митинг в Нью-Йорке в сине-желтых цветах

Также в Нью-Йорке в центре города подняли флаг Украины, который будет там развеваться, пока не закончится война.

Украинская модель Алина Байкова посетила 23 марта митинг в Нью-Йорке, посвященный Украине. Девушка вышла на улицу в наряде синих и желтых оттенков, символизирующий флаг нашей страны.

Также Байкова поделилась в Instagram патриотическим макияжем, который сделала. На глазах у нее были синие стрелки, а вот маникюр она сделала желтым цветом и нарисовала герб.

Алина Байкова / Instagram Алины Байковой

Алина Байкова / Instagram Алины Байковой

Вместе с Алиной на митинг пришла и певица Александра Зарицкая - солистка группы KAZKA. Девушка спела гимн Украины.

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