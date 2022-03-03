Модель Алла Костромичева записала обращение: "145 миллионов российских граждан могут остановить это безумие!"

Украинская модель записала обращение к россиянам, которое опубликовали на YouTube-канале "Скажи россиянам правду".

Всем привет. Меня зовут Костромичева Алла, я родилась в Севастополе, я русскоязычная дочь офицера Черноморского флота. На протяжении многих лет я вела проект "Топ модель по-украински" и сейчас я вас очень прошу, пока у вас есть интернет, покажите это видео даже тем людям, которые меня не знают. Я начну с того, что на территории Украины никогда не притеснялся русский язык, дети могли изучать его в школах и даже приезжая на западную Украину и говоря по-русски вас бы все равно встречали с огромной любовью и гостеприимством. Я знаю, какое невыносимое количество боли сейчас испытывают мои друзья в России, мои русские друзья, которые живут в других странах. Они испытывают боль, потому что понимают, что война, которую начала Российская Федерация на территории Украины – это трагедия в первую очередь для России и российской экономики. Еще чуть-чуть и вы можете оказаться абсолютно отрезанными от мира. Рубль упадет, не будет работы, у вас не будет элементарной возможности купить себе пропитание. Вы осознаете, что сейчас происходит точка невозврата? Сейчас в эти дни, когда российская армия бомбит наши города, центральные площади и наше мирное население.

Я вас очень прошу, только вы, 145 миллионов российских граждан могут остановить это безумие. Я вас очень прошу выходите на улицы, не бойтесь. Да, возможно, они остановят сто человек, возможно остановят тысячу, но сто тысяч и миллионы они уже не остановят. У вас получится, я верю! И знаете, как у нас говорят, в перевернутый горящий автозак уже никого не сажают!».

YouTube-канал "Скажи россиянам правду"

Читайте также: