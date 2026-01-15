Модель Амелия Грей надела пушистую синюю шубу от Gucci для появления на презентации боди-хоррора

Амелия Грей / © Associated Press

Американская модель Амелия Грей Гэмлин — представительница так называемых nepo babies, детей известных родителей, которые сделали карьеру благодаря их протекции и деньгам. Она родилась в семье Гарри Гэмлина — актера, писателя и предпринимателя, и Лизы Ринны — актрисы, модели и телеведущей.

В свои 24 года девушка уже успела получить приглашение на Met Gala и пройтись по подиуму на показе Victoria’s Secret. Также Амелия сыграла эпизодическую роль в сериале «Красота», премьера которого состоялась в Нью-Йорке.

Перед камерами девушка появилась в изысканном образе от Gucci из коллекции весна-лето 2026. Ее лук включал платье-комбинацию кремового оттенка, которое было коротким и украшено цветочным кружевом.

Однако главным ярким акцентом образа стала объемная шуба девушки насыщенного кобальтового оттенка. Также красавица дополнила образ массивным гламурным колье, остроносыми туфлями, ярким макияжем и прической с элегантно уложенными в волны волосами.

Также в сериале «Красота» снялась еще одна известная модель — Белла Хадид. Девушка вышла на публику в красном платье от Модного дома Schiaparelli из коллекции от-кутюр осень-зима 2025.