Модель Барбара Палвин рассекретила пол своего первенца

Барбара Палвин / © Getty Images

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32-летняя венгерская модель и бывший «ангел» Victoria’s Secret — Барбара Палвин — впервые стала мамой. О рождении первенца она сообщила в Instagram, опубликовав первые фотографии с ребенком. Они были запечатлены во время просмотра игры в бейсбол.

Барбара Палвин с мужем и их ребенком / © Instagram Барбары Палвин

Чуть позже она показала еще одно фото. На нем был запечатлен ее муж — актер 34-летний актер Дилан Спроус, — который держит на руках ребенка. «Уже папина дочка», — подписала фото Барбара.

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Дилан Спроус с дочерью / © Instagram Барбары Палвин

Отметим, модель родила первенца еще 7 сентября, однако сообщила радостную новость лишь спустя три недели.

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Напомним, Барбара и Дилан Спроус впервые сообщили о беременности в мае во время Каннского кинофестиваля. Тогда супруги вместе вышли на красную дорожку, а Палвин дебютировала со своим уже округлившимся животом.

Барбара Палвин с мужем / © Associated Press

Для супругов это первый ребенок. Пара познакомилась в 2017 году, начала встречаться год спустя, а в июле 2023-го поженилась в Венгрии.

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