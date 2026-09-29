Модель Барбара Палвин впервые стала мамой и показала фото ребенка

Барбара Палвин / © Instagram Барбары Палвин

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32-летняя венгерская модель и бывший «ангел» Victoria’s Secret — Барбара Палвин — впервые стала мамой. О рождении первенца она сообщила в Instagram, опубликовав первые фотографии с ребенком. Они были запечатлены во время просмотра игры в бейсбол.

Барбара Палвин с мужем и ребенком / © Instagram Барбары Палвин

В подписи к снимкам модель намекнула, что малыш появился на свет в День труда — американский праздник Labor Day, который в этом году отмечали 7 сентября. То есть рождение первенца звезда скрывала три недели. Имя и пол ребенка Палвин пока не раскрыла, но ранее она намекала, что ждет девочку.

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Отметим, Барбара и ее муж, 34-летний актер Дилан Спраус, впервые сообщили о беременности в мае во время Каннского кинофестиваля. Тогда супруги вместе вышли на красную дорожку, а Палвин дебютировала со своим уже округлившимся животом.

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Барбара Палвин с мужем / © Associated Press

Во время беременности Палвин неоднократно делилась с поклонниками кадрами и рассказывала о своем самочувствии. В начале сентября она устроила нежную фотосессию вместе с мужем, находясь на 36-й неделе беременности.

Напомним, для Барбары и Дилана это первый ребенок. Пара познакомилась в 2017 году, начала встречаться год спустя, а в июле 2023-го поженилась в Венгрии.

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