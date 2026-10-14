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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Модель Брукс Нейдер подчеркнула декольте и фигуру эффектным красным платьем

Звезда прилетела в Канны на презентацию нового сериала.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Брукс Нейдер

Брукс Нейдер / © Getty Images

Американская модель и актриса Брукс Нейдер посетила фотоколл нового сериала «Спасатели Малибу» (Baywatch), который состоялся в Каннах в рамках международного телевизионного рынка MIPCOM. 29-летняя звезда привлекла внимание эффектным образом в культовом для проекта красном цвете.

Брукс Нейдер / © Getty Images

Брукс Нейдер / © Getty Images

Для выхода на мероприятие Брукс выбрала облегающее платье Herve Leger длины макси с глубоким V-образным вырезом и короткими рукавами. Фактурный материал с горизонтальными полосами подчеркнул силуэт модели. Образ она дополнила черными туфлями на высоких каблуках и небольшими серьгами. Светлые волосы Нейдер уложила мягкими волнами.

Отметим, в новой версии «Спасателей Малибу» Брукс сыграет Селену — капитана спасателей пляжа Зума-Бич.

Оригинальный сериал впервые вышел на экраны в 1989 году и стал одним из самых узнаваемых телевизионных проектов о работе пляжных спасателей. Он прославил Дэвида Хассельхоффа и Памелу Андерсон, а красные купальники героинь превратились в культовый элемент поп-культуры.

Ранее, напомним, Брукс Нейдер в жакете на голое тело и юбке с высоким разрезом пришла на фэшн-шоу.

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