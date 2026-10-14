- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 65
- Время на прочтение
- 1 мин
Модель Брукс Нейдер подчеркнула декольте и фигуру эффектным красным платьем
Звезда прилетела в Канны на презентацию нового сериала.
Американская модель и актриса Брукс Нейдер посетила фотоколл нового сериала «Спасатели Малибу» (Baywatch), который состоялся в Каннах в рамках международного телевизионного рынка MIPCOM. 29-летняя звезда привлекла внимание эффектным образом в культовом для проекта красном цвете.
Для выхода на мероприятие Брукс выбрала облегающее платье Herve Leger длины макси с глубоким V-образным вырезом и короткими рукавами. Фактурный материал с горизонтальными полосами подчеркнул силуэт модели. Образ она дополнила черными туфлями на высоких каблуках и небольшими серьгами. Светлые волосы Нейдер уложила мягкими волнами.
Отметим, в новой версии «Спасателей Малибу» Брукс сыграет Селену — капитана спасателей пляжа Зума-Бич.
Оригинальный сериал впервые вышел на экраны в 1989 году и стал одним из самых узнаваемых телевизионных проектов о работе пляжных спасателей. Он прославил Дэвида Хассельхоффа и Памелу Андерсон, а красные купальники героинь превратились в культовый элемент поп-культуры.
Ранее, напомним, Брукс Нейдер в жакете на голое тело и юбке с высоким разрезом пришла на фэшн-шоу.