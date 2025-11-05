ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
147
1 мин

Модель Брукс Нейдер пришла на церемонию в красном платье со слишком маленьким декольте, из которого едва не выпала ее грудь

28-летняя блондинка эффектно выглядела на светском мероприятии.

Алина Онопа
Брукс Нейдер

Брукс Нейдер / © Getty Images

Американская модель Брукс Нейдер стала гостьей церемонии вручения премии Glamour Women Of The Year Awards 2025 в Нью-Йорке, где привлекла внимание своим ярким аутфитом с пикантным акцентом.

Девушка выбрала для своего появления роскошное красное платье макси фасона «русалка» и без бретелек, которое сзади имело пышную юбку-шлейф.

Брукс Нейдер / © Getty Images

Брукс Нейдер / © Getty Images

Главным акцентом в луке модели было откровенное декольте в форме сердца, которое было на нее маловато. Казалось, что из него вот-вот выпадет ее пышная грудь.

Образ Нейдер дополнила бриллиантовым комплектом украшений — серьгами, колье и кольцом. У нее была красивая прическа с локонами, нежный макияж и молочный маникюр.

Напомним, папарацци подловили Брукс Нейдер в Милане. Она появилась там в смелом прозрачном платье, расшитом серебряными пайетками, бисером и камнями.

