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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Модель Бьянка Балти в розовом платье и с новой стрижкой пришла на модный показ

Итальянка стала одной из звездных гостей показа Stella McCartney в рамках Недели моды.

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Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Бьянка Балти

Бьянка Балти / © Getty Images

42-летняя итальянская модель Бьянка Балти появилась на презентации женской коллекции сезона весна-лето 2027 бренда Stella McCartney, которая прошла в саду Британского посольства в Париже.

Бьянка позировала перед камерами фотографов в нежном образе. Для выхода в свет она выбрала розовое миди-платье от Stella McCartney из прошлой коллекции осень-зима 2026 с бантами на плечах и баской. Свой образ Балти дополнила молочной сумкой и сетчатыми туфлями на каблуках.

Бьянка Балти / © Getty Images

Бьянка Балти / © Getty Images

Волосы модели были уложены легкими волнами, а на ее лице был макияж «без макияжа».

Показ был посвящен морю и защите морской природы. Коллекция получила название Sea Life, Not Sea Food — «Морская жизнь, а не морепродукты».

Ранее, напомним, 53-летняя Ева Герцигова подчеркнула стройные ноги кружевным мини-платьем. Она пришла на показ Saint Laurent.

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