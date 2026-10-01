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- Шоу-бизнес
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Модель Бьянка Балти в розовом платье и с новой стрижкой пришла на модный показ
Итальянка стала одной из звездных гостей показа Stella McCartney в рамках Недели моды.
42-летняя итальянская модель Бьянка Балти появилась на презентации женской коллекции сезона весна-лето 2027 бренда Stella McCartney, которая прошла в саду Британского посольства в Париже.
Бьянка позировала перед камерами фотографов в нежном образе. Для выхода в свет она выбрала розовое миди-платье от Stella McCartney из прошлой коллекции осень-зима 2026 с бантами на плечах и баской. Свой образ Балти дополнила молочной сумкой и сетчатыми туфлями на каблуках.
Волосы модели были уложены легкими волнами, а на ее лице был макияж «без макияжа».
Показ был посвящен морю и защите морской природы. Коллекция получила название Sea Life, Not Sea Food — «Морская жизнь, а не морепродукты».
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