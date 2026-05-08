Модель Эшли Грэм надела платье невероятного цвета и стала звездой мероприятия в Нью-Йорке
Известная красавица выбрала яркий ансамбль, который идеально подчеркивал фигуру.
Модель plus-size Эшли Грэм посетила весенний гала-концерт Нью-Йоркского городского балета в театре Дэвида Х. Коха и вышла на фотокол, где продемонстрировала невероятное платье в пол.
Наряд имел декольте и асимметричный подол с разрезом и шлейфом, а также интересные вставки спереди, спадающие как рюши к низу. Образ модель дополнила босоножками и золотыми украшениями в ушах и на руках.
Ее образ дополнила прическа с частично собранными волосами и изысканный лаконичный макияж в нюдовой гамме.
Появление на балете стало первым с момента выхода звезды на ковровую дорожку Met Gala, где она блистала перед фотографами в роскошном платье от Di Petsa со складками и прозрачными элементами.