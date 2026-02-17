- Дата публикации
Модель Эшли Грэм надела смелое платье с высоким разрезом на вечеринку в Милане
Модель посетила вечеринку Omega в Милане, которая состоялась во время зимних Олимпийских игр 2026.
38-летняя Эшли Грем выглядела сногсшибательно в облегающем платье с многослойной юбкой из перьев и смелым разрезом до бедра. Она дополнила аутфит сатиновыми туфлями-слингбэками цвета шампанского, собрала свои темные волосы в гладкий длинный конский хвост и надела несколько разных серьг в уши.
Также у звезды был светлый маникюр, несколько золотых колец на пальцах и часы на запястье.
В своем Instagram Эшли опубликовала видео показав, как дефилировала по номеру отеля в этом луке, собираясь на вечеринку.