95
1 мин

Модель Эшли Грэм надела смелое платье с высоким разрезом на вечеринку в Милане

Модель посетила вечеринку Omega в Милане, которая состоялась во время зимних Олимпийских игр 2026.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Эшли Грем

Эшли Грем / © Getty Images

38-летняя Эшли Грем выглядела сногсшибательно в облегающем платье с многослойной юбкой из перьев и смелым разрезом до бедра. Она дополнила аутфит сатиновыми туфлями-слингбэками цвета шампанского, собрала свои темные волосы в гладкий длинный конский хвост и надела несколько разных серьг в уши.

Также у звезды был светлый маникюр, несколько золотых колец на пальцах и часы на запястье.

Эшли Грем / © Getty Images

Эшли Грем / © Getty Images

В своем Instagram Эшли опубликовала видео показав, как дефилировала по номеру отеля в этом луке, собираясь на вечеринку.

95
