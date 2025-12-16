Модель Фрида Аасен показала первое фото с новорожденной дочерью

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

30-летняя норвежская модель Фрида Аасен и ее муж — миллионер и основатель судоходной империи Томми Чиабара — 6 декабря впервые стали родителями, у них родилась дочь, которую они назвали Мия Грейс.

В своем Instagram девушка показала первое фото ребенка. Она держит малышку, одетую в белый костюм, на плече и делает селфи. «Дни сейчас не сильно отличаются», — написала Фрида, имея в виду, что сейчас она полностью занята уходом за дочерью.

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

Отметим, Фрида Аасен — одна из самых успешных норвежский моделей. Ее карьера началась после того, как ее заметил модельный агент во время ее шопинга в торговом центре. Она стала сниматься для известных брендов и популярных глянцевых журналов. В 2017 и 2018 годах Фрида участвовала в показах Victoria’s Secret. В августе 2021-го она обручилась с Томми Чиабара, а поженились они в июле 2022-го в Портофино, Италия.

Ранее, напомним, Фрида Аасен вместе с мужем-миллионером устроили «беременную» фотосессию.