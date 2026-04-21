Модель Фрида Аасен позировала в вязаном мини-платье на пляже
Норвежка поделилась новым летним луком в Сети.
31-летняя норвежская модель Фрида Аасен похвасталась в своем Instagram своим новым образом. Она позировала в вязаном мини-платье с одной бретелькой, которое дополнила крупным золотым браслетом и серьгами с коричневым камнем.
Волосы модели были собраны в тугой низкий пучок, а на ее лице был натуральный макияж. «Островная жизнь», — написала Фрида под фото — скорее всего, снимки были сделаны во время отпуска модели у океана.
Отметим, 6 декабря 2025-го Фрида Аасен впервые стала мамой. У нее и ее мужа — миллионера и основателя судоходной империи Томми Чиабары родилась дочь, которая получила имя Мия Грейс.
Спустя всего несколько месяцев после родов Фрида уже смогла вернуть свою дородовую форму. Норвежка не раз говорила, что старается поддерживать фигуру с помощью сбалансированного питания и умеренных тренировок, но при этом не стремится к быстрым и радикальным изменениям.
