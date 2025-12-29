ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
334
1 мин

Модель Фрида Аасен с мужем-миллионером и новорожденной дочерью позировала у елки

Норвежка показала в Сети, как отпраздновала Рождество.

Юлия Кудринская
Фрида Аасен

Фрида Аасен / © Associated Press

30-летняя норвежская модель Фрида Аасен и ее муж — миллионер и основатель судоходной империи Томми Чиабара — 6 декабря впервые стали родителями, у них родилась дочь, которую они назвали Мия Грейс.

В своем Instаgram модель показала, как ее семье отпраздновала Рождество. Фрида позировала в белом обтягивающем платье, а на руках она держала новорожденную дочь.

Фрида Аасен с дочерью / © Instagram Фриды Аасен

Фрида Аасен с дочерью / © Instagram Фриды Аасен

На другом фото рядом с ней запечатлен ее муж Томми.

Фрида Аасен с мужем и дочерью / © Instagram Фриды Аасен

Фрида Аасен с мужем и дочерью / © Instagram Фриды Аасен

И даже своего кота они нарядили в праздничную красную накидку.

Кот Фриды Аасен / © Instagram Фриды Аасен

Кот Фриды Аасен / © Instagram Фриды Аасен

Отметим, Фрида Аасен — одна из самых успешных норвежский моделей. Ее карьера началась после того, как ее заметил модельный агент во время ее шопинга в торговом центре. Она стала сниматься для известных брендов и популярных глянцевых журналов. В 2017 и 2018 годах Фрида участвовала в показах Victoria’s Secret. В августе 2021-го она обручилась с Томми Чиабара, а поженились они в июле 2022-го в Портофино, Италия.

Ранее, напомним, своими фотографиями у елки делились 70-летняя Донателла Версаче, топ-модель Эмили Ратажковски и супермодель и звезда 90-х Синди Кроуфорд.

Красивые образы Фриды Аасен (7 фото)

Фрида Аасен / © Getty Images

Фрида Аасен / © Getty Images

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

Фрида Аасен / © Getty Images

Фрида Аасен / © Getty Images

Фрида Аасен / © Getty Images

Фрида Аасен / © Getty Images

Фрида Аасен / © Getty Images

Фрида Аасен / © Getty Images

Фрида Аасен_1 / © Instagram Фриды Аасен

© Instagram Фриды Аасен

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

