Модель Фрида Аасен с новорожденной дочерью отправилась на горнолыжный курорт

30-летняя норвежская модель Фрида Аасен недавно впервые стала мамой. У нее и ее мужа — миллионера и основателя судоходной империи Томми Чиабара — 6 декабря родилась дочь, которую они назвали Мия Грейс. На новогодние каникулы они решили отправиться на какой-то европейский горнолыжный курорт, взяв с собой новорожденного ребенка.

На новых фото в Instagram Фрида позировала в длинной светлой шубе, свитере, лосинах и шапке с мехом. На руках она держала дочь, одетую с белый комбинезон.

«Первое путешествие малышки в горы», — написала под фото Аасен.

Отметим, Фрида Аасен — одна из самых успешных норвежский моделей. Ее карьера началась после того, как ее заметил модельный агент во время ее шопинга в торговом центре. Она стала сниматься для известных брендов и популярных глянцевых журналов. В 2017 и 2018 годах Фрида участвовала в показах Victoria’s Secret. В августе 2021-го она обручилась с Томми Чиабара, а поженились они в июле 2022-го в Портофино, Италия.

