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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
222
Время на прочтение
1 мин

Модель Фрида Аасен сверкнула стройной фигурой в нижнем белье

Норвежка уже полностью восстановила форму после беременности и родов.

Автор публикации
Юлия Кудринская
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Фрида Аасен

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

31-летняя норвежская модель Фрида Аасен опубликовала в своем Instagram серию снимков, на которых она запечатлена в черном комплекте нижнего белья от бренда Skims, основательницей которого является Ким Кардашьян.

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

Акцент на фото сделан на стройной фигуре модели.

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

Отметим, в декабре 2025 года в жизни Фриды Аасен произошло важное событие — она впервые стала мамой. 6 декабря у модели и ее мужа, итальянского бизнесмена и основателя судоходной компании Томми Чиабара, родилась дочь. Девочку счастливые родители назвали Мией Грейс.

Судя по фото, модель уже полностью восстановила форму после беременности. Фрида не скрывает, что секрет ее стройной фигуры — в правильном питании и умеренной физической активности. По словам модели, она не верит в жесткие диеты и экстремальные способы похудения, отдавая предпочтение постепенным и устойчивым изменениям.

Ранее, напомним, топ-модель Кэндис Свэйнпоул в купальнике сверкнула идеальной фигурой на яхте.

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Дата публикации
Количество просмотров
222
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