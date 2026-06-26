Модель Фрида Аасен сверкнула стройной фигурой в нижнем белье

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

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31-летняя норвежская модель Фрида Аасен опубликовала в своем Instagram серию снимков, на которых она запечатлена в черном комплекте нижнего белья от бренда Skims, основательницей которого является Ким Кардашьян.

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

Акцент на фото сделан на стройной фигуре модели.

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

Отметим, в декабре 2025 года в жизни Фриды Аасен произошло важное событие — она впервые стала мамой. 6 декабря у модели и ее мужа, итальянского бизнесмена и основателя судоходной компании Томми Чиабара, родилась дочь. Девочку счастливые родители назвали Мией Грейс.

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Судя по фото, модель уже полностью восстановила форму после беременности. Фрида не скрывает, что секрет ее стройной фигуры — в правильном питании и умеренной физической активности. По словам модели, она не верит в жесткие диеты и экстремальные способы похудения, отдавая предпочтение постепенным и устойчивым изменениям.

Ранее, напомним, топ-модель Кэндис Свэйнпоул в купальнике сверкнула идеальной фигурой на яхте.

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