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- Шоу-бизнес
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Модель Фрида Аасен сверкнула стройной фигурой в нижнем белье
Норвежка уже полностью восстановила форму после беременности и родов.
31-летняя норвежская модель Фрида Аасен опубликовала в своем Instagram серию снимков, на которых она запечатлена в черном комплекте нижнего белья от бренда Skims, основательницей которого является Ким Кардашьян.
Акцент на фото сделан на стройной фигуре модели.
Отметим, в декабре 2025 года в жизни Фриды Аасен произошло важное событие — она впервые стала мамой. 6 декабря у модели и ее мужа, итальянского бизнесмена и основателя судоходной компании Томми Чиабара, родилась дочь. Девочку счастливые родители назвали Мией Грейс.
Судя по фото, модель уже полностью восстановила форму после беременности. Фрида не скрывает, что секрет ее стройной фигуры — в правильном питании и умеренной физической активности. По словам модели, она не верит в жесткие диеты и экстремальные способы похудения, отдавая предпочтение постепенным и устойчивым изменениям.
Ранее, напомним, топ-модель Кэндис Свэйнпоул в купальнике сверкнула идеальной фигурой на яхте.