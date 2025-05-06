Модель Фрида Аасен в нижнем белье позировала на балконе в Париже

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

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30-летняя норвежская модель Фрида Аасен снялась для Lounge, бренда одежды и нижнего белья, с которым она уже давно сотрудничает. Съемка новой промокампании состоялась во Франции.

© Instagram Фриды Аасен

Фрида примерила бежевый комплект нижнего белья с кружевными вставками. Она позировала в нем на балконе мансарды. Фигура Аасен выглядит стройной и подтянутой, это и не удивительно, ведь в прошлом девушка — профессиональная спортсменка. Она долгое время занималась конным спортом.

Отметим, что модельная карьера девушка началась после того, как ее заметил модельный агент во время ее шопинга в торговом центре. Она стала сниматься для известных брендов и популярных глянцевых журналов. В 2017 и 2018 годах Фрида участвовала в показах Victoria’s Secret.

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Ранее Фрида Аасен ностальгировала по летнему теплу и показывала в своем Instagram фото в бикини.

© Instagram Фриды Аасен

Напомним, модель Фрида Аасен в сексуальном платье блеснула сосками на ивенте. Она посетила благотворительное мероприятие — летний гала-концерт Gala One в Сен-Тропе, для которого выбрала винтажное вечернее черное платье макси из кутюрной коллекции бренда Alexandre Vauthier сезона весна-лето 2013.

Фрида Аасен / © Getty Images