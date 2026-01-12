Модель Фрида Аасен в нижнем белье сверкнула фигурой спустя месяц после родов

Фрида Аасен / © Getty Images

Реклама

30-летняя норвежская модель Фрида Аасен 6 декабря родила первенца — дочь, которой дали имя Мия Грейс. Отец ребенка — ее муж, миллионер и основатель судоходной империи Томми Чиабара. И вот спустя месяц после родов она решила опубликовать видео, в котором она появляется в нижнем белье. Это популярный среди блогеров формат «Get Ready With Me» (GRWM), в котором они перед камерой одеваются на какое-то событие или просто так.

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

Сначала Фрида появляется в кадре в черном бюстгальтере с кружевом и джинсах, а потом надевает футболку, свитер, ботильоны и пальто. Выглядит Аасен просто потрясающе.

Отметим, Фрида Аасен — одна из самых успешных норвежский моделей. Ее карьера началась после того, как ее заметил модельный агент во время ее шопинга в торговом центре. Она стала сниматься для известных брендов и популярных глянцевых журналов. В 2017 и 2018 годах Фрида участвовала в показах Victoria’s Secret. В августе 2021-го она обручилась с Томми Чиабара, а поженились они в июле 2022-го в Портофино, Италия.

Реклама

Фрида Аасен с мужем / © Instagram Фриды Аасен

Ранее, напомним, модель Фрида Аасен с мужем-миллионером и новорожденной дочерью позировала у елки.