Модель из Панамы в черном купальнике продемонстрировала красивое декольте

Грейси Бон

Пышнотелая модель из Панамы Грейси Бон порадовала фолловеров в Instagram новым снимком.

На этот раз она сделала фото перед зеркалом. Грейси позировала на полу рядом с огромным букетом белых роз. На ней был черный сплошной купальник с тонкими бретельками и красивым декольте, которое подчеркнуло ее пышную грудь. Бон похвасталась также тонкой талией и широкими ягодицами.

У Бон были распущенные волосы, макияж с длинными накладными ресницами, черные маникюр и педикюр, золотая цепочка с подвеской на шее и золотые браслет и кольцо на руке.

