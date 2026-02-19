- Дата публикации
Модель из Панамы в черном купальнике продемонстрировала красивое декольте
Грейси Бон поделилась с подписчиками новым селфи.
Пышнотелая модель из Панамы Грейси Бон порадовала фолловеров в Instagram новым снимком.
На этот раз она сделала фото перед зеркалом. Грейси позировала на полу рядом с огромным букетом белых роз. На ней был черный сплошной купальник с тонкими бретельками и красивым декольте, которое подчеркнуло ее пышную грудь. Бон похвасталась также тонкой талией и широкими ягодицами.
У Бон были распущенные волосы, макияж с длинными накладными ресницами, черные маникюр и педикюр, золотая цепочка с подвеской на шее и золотые браслет и кольцо на руке.
Напомним, Грейси Бон показала фигуру в стильном разноцветном бикини с принтом.