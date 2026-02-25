- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 249
- Время на прочтение
- 1 мин
Модель из Панамы в клетчатом купальнике похвасталась пышными формами
Грейси Бон пополнила свою пляжную коллекцию новым ярким купальником.
Грейси Бон опубликовала в Instagram Stories пикантное селфи в стильной пляжной обновке.
Красавица позировала перед зеркалом в клетчатом бело-красном купальнике, который состоял из лифа-бандо и плавок на завязках. Грейси похвасталась красивым декольте, тонкой талией и широкими бедрами.
У Грейси были распущенные волосы, макияж с накладными пышными ресницами, золотые серьги в ушах, ожерелье на шее и золотая цепочка на руке.
Напомним, Грейси Бон в корсетном платье с откровенным декольте посетила церемонию награждения премии Premio Lo Nuestro в Майами.