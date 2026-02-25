Модель из Панамы в клетчатом купальнике похвасталась пышными формами

Грейси Бон

Грейси Бон опубликовала в Instagram Stories пикантное селфи в стильной пляжной обновке.

Красавица позировала перед зеркалом в клетчатом бело-красном купальнике, который состоял из лифа-бандо и плавок на завязках. Грейси похвасталась красивым декольте, тонкой талией и широкими бедрами.

У Грейси были распущенные волосы, макияж с накладными пышными ресницами, золотые серьги в ушах, ожерелье на шее и золотая цепочка на руке.

Напомним, Грейси Бон в корсетном платье с откровенным декольте посетила церемонию награждения премии Premio Lo Nuestro в Майами.