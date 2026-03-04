- Дата публикации
Модель из Панамы в кружевных боди похвасталась пышной грудью
Грейси Бон продемонстрировала новые соблазнительные образы.
Пышнотелая модель из Панамы — Грейси Бон - порадовала фолловеров новыми горячими фотографиями в соблазнительном образе.
В этот раз девушка примерила три разных кружевных черных боди с глубоким декольте, которые подчеркнули ее пышную грудь. Их Грейси дополнила черной мохнатой короткой шубой, черным кепи и черными лакированными сапогами на шпильках.
Грейси сделала укладку с локонами, макияж с коричневой помадой и длинный молочный маникюр, который затем сменила на черный. Аутфит модель завершила золотыми украшениями.
Напомним, ранее Грейси Бон похвасталась фигурой в оливковом бикини.