Модель из Панамы в кружевных боди похвасталась пышной грудью

Грейси Бон

Пышнотелая модель из Панамы — Грейси Бон - порадовала фолловеров новыми горячими фотографиями в соблазнительном образе.

В этот раз девушка примерила три разных кружевных черных боди с глубоким декольте, которые подчеркнули ее пышную грудь. Их Грейси дополнила черной мохнатой короткой шубой, черным кепи и черными лакированными сапогами на шпильках.

Грейси сделала укладку с локонами, макияж с коричневой помадой и длинный молочный маникюр, который затем сменила на черный. Аутфит модель завершила золотыми украшениями.

Напомним, ранее Грейси Бон похвасталась фигурой в оливковом бикини.