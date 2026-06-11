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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
83
Время на прочтение
1 мин

Модель из Панамы в леопардовых лосинах продемонстрировала пышные ягодицы

Грейси Бон опубликовала фотографию в облегающем наряде с анималистическим принтом.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Грейси Бон

Грейси Бон

Модель plus-size из Панамы Грейси Бон поделилась в Instagram новым снимком, который не остался без внимания ее поклонников.

На фотографии красавица позирует боком к камере в домашней обстановке среди розовых воздушных шариков. Она одета в обтягивающий комплект с леопардовым принтом, состоящий из кроп-топа с длинными рукавами и лосин с завышенной талией. Наряд плотно облегал ее фигуру, поэтому Бон с радостью продемонстрировала свою пышную пятую точку.

Грейси Бон

Грейси Бон

Образ Грейси дополнила длинным маникюром с декором и гламурным макияжем с пышными ресницами и коричневой помадой. Волосы она уложила мягкими волнами и несколько прядей привязала к лентам от розовых шариков, что придало кадру игривое настроение.

В подписи к фото модель пошутила на испанском языке: «Настоящие шарики», намекая на свою фигуру и розовые воздушные шары вокруг нее.

Напомним, Грейси Бон в ярком бикини позагорала у бассейна.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
83
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