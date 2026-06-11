Модель из Панамы в леопардовых лосинах продемонстрировала пышные ягодицы

Грейси Бон

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Модель plus-size из Панамы Грейси Бон поделилась в Instagram новым снимком, который не остался без внимания ее поклонников.

На фотографии красавица позирует боком к камере в домашней обстановке среди розовых воздушных шариков. Она одета в обтягивающий комплект с леопардовым принтом, состоящий из кроп-топа с длинными рукавами и лосин с завышенной талией. Наряд плотно облегал ее фигуру, поэтому Бон с радостью продемонстрировала свою пышную пятую точку.

Грейси Бон

Образ Грейси дополнила длинным маникюром с декором и гламурным макияжем с пышными ресницами и коричневой помадой. Волосы она уложила мягкими волнами и несколько прядей привязала к лентам от розовых шариков, что придало кадру игривое настроение.

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В подписи к фото модель пошутила на испанском языке: «Настоящие шарики», намекая на свою фигуру и розовые воздушные шары вокруг нее.

Напомним, Грейси Бон в ярком бикини позагорала у бассейна.

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