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- Шоу-бизнес
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Модель из Панамы в леопардовых лосинах продемонстрировала пышные ягодицы
Грейси Бон опубликовала фотографию в облегающем наряде с анималистическим принтом.
Модель plus-size из Панамы Грейси Бон поделилась в Instagram новым снимком, который не остался без внимания ее поклонников.
На фотографии красавица позирует боком к камере в домашней обстановке среди розовых воздушных шариков. Она одета в обтягивающий комплект с леопардовым принтом, состоящий из кроп-топа с длинными рукавами и лосин с завышенной талией. Наряд плотно облегал ее фигуру, поэтому Бон с радостью продемонстрировала свою пышную пятую точку.
Образ Грейси дополнила длинным маникюром с декором и гламурным макияжем с пышными ресницами и коричневой помадой. Волосы она уложила мягкими волнами и несколько прядей привязала к лентам от розовых шариков, что придало кадру игривое настроение.
В подписи к фото модель пошутила на испанском языке: «Настоящие шарики», намекая на свою фигуру и розовые воздушные шары вокруг нее.
Напомним, Грейси Бон в ярком бикини позагорала у бассейна.