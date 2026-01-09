- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 187
- Время на прочтение
- 1 мин
Модель из Панамы в платье с "хищным" принтом и кружевом похвасталась красивым бюстом
Грейси Бон любит носить одежду с анималистическими принтами.
Модель plus-size из Панамы Грейси Бон опубликовала в Instagram Stories снимки своего нового обольстительного образа.
Красавица надела платье с «хищным» принтом — леопардовым и тигровым, и лифом из черного кружева. Наряд имел откровенное декольте, которое прекрасно подчеркнуло ее красивую пышную грудь.
Бон распустила волосы, сделала макияж с пышными ресницами и темно-бежевой помадой и длинный маникюр с декором. Шею она украсила золотой цепочкой.
Напомним, ранее Грейси Бон в леопардовом бикини похвасталась огромными ягодицами.