Модель из Панамы в платье с "хищным" принтом и кружевом похвасталась красивым бюстом

Модель plus-size из Панамы Грейси Бон опубликовала в Instagram Stories снимки своего нового обольстительного образа.

Красавица надела платье с «хищным» принтом — леопардовым и тигровым, и лифом из черного кружева. Наряд имел откровенное декольте, которое прекрасно подчеркнуло ее красивую пышную грудь.

Бон распустила волосы, сделала макияж с пышными ресницами и темно-бежевой помадой и длинный маникюр с декором. Шею она украсила золотой цепочкой.

