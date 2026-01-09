ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
187
1 мин

Модель из Панамы в платье с "хищным" принтом и кружевом похвасталась красивым бюстом

Грейси Бон любит носить одежду с анималистическими принтами.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Грейси Бон

Грейси Бон

Модель plus-size из Панамы Грейси Бон опубликовала в Instagram Stories снимки своего нового обольстительного образа.

Красавица надела платье с «хищным» принтом — леопардовым и тигровым, и лифом из черного кружева. Наряд имел откровенное декольте, которое прекрасно подчеркнуло ее красивую пышную грудь.

Грейси Бон

Грейси Бон

Бон распустила волосы, сделала макияж с пышными ресницами и темно-бежевой помадой и длинный маникюр с декором. Шею она украсила золотой цепочкой.

Грейси Бон

Грейси Бон

Напомним, ранее Грейси Бон в леопардовом бикини похвасталась огромными ягодицами.

187
