Модель Карли Клосс выгуляла на Met Gala платье с бантом от Christian Dior
33-летняя американская модель Карли Клосс появилась на Met Gala 2026 вместе с мужем Джошуа Кушнером.
Для модного мероприятия супермодель и многодетная мама выбрала интересный белый наряд от Christian Dior с пышным подолом и бантом внизу, сочетая платье с зелеными сатиновыми туфлями-лодочками на каблуках.
Карли собрала волосы в тугой пучок и дополнила прическу несколькими крупными цветками. У нее на лице был макияж в насыщенных оттенках, особенно девушка сделала акцент на губы. В ушах у Клосс были серьги-гвоздики с бриллиантами, на запястье был бриллиантовый браслет и кольцо на пальце, а маникюр выполнен в светлом оттенке.
Муж Карли -Джошуа Кушнер – был одет в черный смокинг, белую рубашку и галстук-бабочку.
На Met Gala 2026 в компании мужа также появилась австралийская модель Миранда Керр. А ее платье было также от бренда Christian Dior.