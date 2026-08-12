Модель Кайя Гербер впервые откровенно рассказала о борьбе с расстройством пищевого поведения

Кайя Гербер снялась для Vogue / © Instagram Кайи Гербер

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24-летняя модель и актриса Кайя Гербер стала главной звездой нового выпуска Vogue. Перед камерой известного фэшн-фотографа Стивена Мейзела она позировала в интересных стильных образах.

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В интервью модель откровенно рассказала о проблемах с восприятием собственного тела и расстройстве пищевого поведения, с которыми столкнулась еще в юности. Знаменитость призналась, что постоянные сравнения с ее матерью, супермоделью Синди Кроуфорд, серьезно повлияли на ее самооценку.

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Кайя рассказала, что с детства привыкла слышать комментарии о внешности и сравнения с мамой. При этом сама модель долгое время чувствовала зависть к фигуре Кроуфорд, поскольку считала ее более женственной и спортивной. Постоянное внимание к ее собственному телу со стороны окружающих также заставляло Гербер испытывать сильное давление.

По словам Кайи, ее естественно худощавое телосложение неоднократно становилось поводом для обсуждений. Однако вместо помощи подобные комментарии только усугубляли ее психологическое состояние. Модель подчеркнула, что рассуждения о чужом теле и внешности не помогают человеку справиться с расстройством пищевого поведения.

Гербер также высказалась о современных стандартах красоты и отметила, что сегодня вновь наблюдается культ чрезмерной худобы. По ее мнению, индустрия постепенно возвращается к эстетике экстремальной худобы, которая была популярна в моде в 1990-х годах.

Кайя Гербер с мамой Синди Кроуфорд / © Associated Press

В откровенном интервью Кайя также впервые подробно затронула непростой период в жизни своего старшего брата Пресли. По словам модели, его многолетняя борьба с зависимостью и проблемами с психическим здоровьем сильно повлияла на всю семью.

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Кайя призналась, что на фоне проблем брата старалась быть для родителей «легким ребенком» и не создавать им дополнительных поводов для беспокойства. Однако со временем она поняла, что постоянное подавление собственных переживаний мешало ей открыто говорить о своих чувствах и просить о помощи.

При этом модель с уважением отзывается о Пресли за его готовность публично говорить о собственных трудностях. По словам Кайи, его открытость помогла ей понять, насколько важно не скрывать проблемы и позволять близким поддерживать друг друга.

Кайя Гербер с родителями и братом Пресли / © Instagram Синди Кроуфорд

Сейчас Гербер старается более открыто говорить о собственном опыте и подчеркивает, что за внешним благополучием человека не всегда видна его настоящая борьба. Она также признается, что работа над собой помогла ей научиться принимать собственную внешность и меньше зависеть от чужих оценок.

Ранее, напомним, Кайя Гербер в белоснежном комплетке с обнаженным животом от Prada появилась на мероприятии в Берлине.

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