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- Шоу-бизнес
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Модель Миа Риган в голубом мини-платье блистала на вечеринке в Париже
Модель и бывшая девушка Ромео Бекхэма - Миа Риган - посетила светское мероприятие в Париже.
Девушка присоединилась к Pandora на праздновании «Мира чудес в Париже» вместе с Гарри Ламбертом и друзьями бренда в ресторане Le Gratin во французской столице.
Одета модель была в голубом мини-платье с лифом, прозрачной тканью на талии и короткой юбкой. Миа дополнила наряд несколькими золотыми украшениями на шее, серьгами с камнями и браслетами, а также сделала маникюр в светлом оттенке и легкий вечерний макияж. Волосы модель собрала в прическу, заколов их частично заколкой.
В прошлый свой выход Миа Риган продемонстрировала интересный образ в костюме, топ которого был украшен лаконичными бантами, подобрав к луку белые кожаные туфли-лодочки на каблуках.