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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
93
Время на прочтение
1 мин

Модель Миа Риган в голубом мини-платье блистала на вечеринке в Париже

Модель и бывшая девушка Ромео Бекхэма - Миа Риган - посетила светское мероприятие в Париже.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Миа Риган

Миа Риган / © Getty Images

Девушка присоединилась к Pandora на праздновании «Мира чудес в Париже» вместе с Гарри Ламбертом и друзьями бренда в ресторане Le Gratin во французской столице.

Одета модель была в голубом мини-платье с лифом, прозрачной тканью на талии и короткой юбкой. Миа дополнила наряд несколькими золотыми украшениями на шее, серьгами с камнями и браслетами, а также сделала маникюр в светлом оттенке и легкий вечерний макияж. Волосы модель собрала в прическу, заколов их частично заколкой.

Миа Риган / © Getty Images

Миа Риган / © Getty Images

В прошлый свой выход Миа Риган продемонстрировала интересный образ в костюме, топ которого был украшен лаконичными бантами, подобрав к луку белые кожаные туфли-лодочки на каблуках.

Миа Риган / © Getty Images

Миа Риган / © Getty Images

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
93
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