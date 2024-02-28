Модель Миранда Керр стала мамой в четвертый раз и раскрыла имя ребенка

Звезда не скрывала свою беременность, а, наоборот, вела очень активную социальную жизнь.

40-летняя австралийская модель и бывший "ангел" Victoria's Secret – Миранда Керр – стала мамой в четвертый раз, о чем написала в Instagram, и раскрыла имя ребенка.

Она родила сына. Это уже четвертый сын модели. Назвали его Пьером.

"Мы очень рады появлению нашего маленького солнечного лучика, Пьера Керр Шпигеля. Мы очень рады приветствовать нашего четвертого сына в нашей семье. Чувствуем себя благословенными", - написала она в микроблоге.

Напомним, у Миранды Керр есть два сына от мужа - 33-летнего миллиардера Эвана Шпигеля – 3-летний Майлз и 5-летний Харт, и один сын от бывшего мужа Орландо Блума – 12-летний Флинн. Свою четвертую беременность модель не скрывала и сразу раскрыла пол ребенка.

Миранда Керр с мужем / Фото: Associated Press

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