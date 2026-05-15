Модель Миранда Керр затмила скучный образ своего мужа, ведь надела невероятное розовое платье

Миранда Керр / © Getty Images

Реклама

Австралийская модель и бывший «ангел» бельевого бренда Victoria’s Secret Миранда Керр появилась на показе бренда Dior, который состоялся в Музее искусств в Лос-Анджелесе. Дизайнер Джонатан Андерсон представил круизную коллекцию.

На мероприятие Миранда прибыла в сопровождении своего мужа, основателя Snapchat Эвана Шпигеля. Для этого события она выбрала нежное розовое платье из коллекции Dior осень-зима 2026, изготовленное из многослойного тюля и плиссированных деталей, что придало всему образу романтичности и легкости.

Миранда Керр / © Getty Images

Также нежность образа подчеркивал макияж в розовых тонах, а также босоножки с прозрачными ремешками на каблуках и сумка с короткой ручкой и с бантиком.

Реклама

Образ Миранды был милым и соответствовал ее внешней и внутренней красоте, однако ее муж решил прийти просто в любимом повседневном стиле. Эван одел на показ черную футболку, темные джинсы и белые кроссовки. Стиль обоих кардинально отличался, чем они привлекли внимание.

Миранда Керр и Эван Шпигель / © Getty Images

Нежность и изысканность Миранды без сомнения затмила скучный и обычный образ ее мужа-богача.

Также на показе мод в Лос-Анджелесе появилась певица Сабрина Карпентер и актриса Аня Тейлор-Джой.

Новости партнеров