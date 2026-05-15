- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 171
- Время на прочтение
- 1 мин
Модель Миранда Керр затмила скучный образ своего мужа, ведь надела невероятное розовое платье
Она была как настоящая модная принцесса, тогда как ее муж-миллиардер появился во вполне повседневном наряде.
Австралийская модель и бывший «ангел» бельевого бренда Victoria’s Secret Миранда Керр появилась на показе бренда Dior, который состоялся в Музее искусств в Лос-Анджелесе. Дизайнер Джонатан Андерсон представил круизную коллекцию.
На мероприятие Миранда прибыла в сопровождении своего мужа, основателя Snapchat Эвана Шпигеля. Для этого события она выбрала нежное розовое платье из коллекции Dior осень-зима 2026, изготовленное из многослойного тюля и плиссированных деталей, что придало всему образу романтичности и легкости.
Также нежность образа подчеркивал макияж в розовых тонах, а также босоножки с прозрачными ремешками на каблуках и сумка с короткой ручкой и с бантиком.
Образ Миранды был милым и соответствовал ее внешней и внутренней красоте, однако ее муж решил прийти просто в любимом повседневном стиле. Эван одел на показ черную футболку, темные джинсы и белые кроссовки. Стиль обоих кардинально отличался, чем они привлекли внимание.
Нежность и изысканность Миранды без сомнения затмила скучный и обычный образ ее мужа-богача.
Также на показе мод в Лос-Анджелесе появилась певица Сабрина Карпентер и актриса Аня Тейлор-Джой.