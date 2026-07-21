Модель Нара Баптиста поделилась милым видео с сыном от Венсана Касселя

Нара Баптиста

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29-летняя австралийская модель бразильского происхождения Нара Баптиста в январе 2025 года впервые стала мамой. Она родила мальчика, которого назвали Каэтано. Отец ребенка — 59-летний актер Венсан Кассель.

Нара Баптиста с сыном

В свое Instagram она поделилась милым видео с сыном. Мама с ребенком бегут по берегу моря. Видео снято со спины — как и многие другие знаменитости, Нара И Венсан скрывают лицо Каэтано от широкой публики.

Напомним, Баптиста и Кассель начали встречаться в 2023 году, вскоре после его расставания с супругой — моделью Тиной Кунаки. О том, где произошло их знакомство, информации нет, но, скорее всего, это случилось в Бразилии, ведь актер очень любит эту страну, у него есть дом в Рио-де-Жанейро и он свободно говорит по-португальски. Их общий сын Каэтано стал для Венсана четвертым ребенком.

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Нара Баптиста и Венсан Кассель

Ранее, напомнми, модель Нара Баптиста с актером Венсаном Касселем отдохнула в Сен-Тропе.

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