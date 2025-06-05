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- Шоу-бизнес
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Модель Нара Баптиста показала новое фото своего ребенка от Венсана Касселя
Девушка нечасто делится снимками своего первенца.
28-летняя австралийская модель бразильского происхождения Нара Баптиста в середине января этого года впервые стала мамой. Она родила мальчика, которого назвали Каэтано. Отец ребенка — 58-летний актер Венсан Кассель.
В своем Instagram модель нечасто делится фото сына, но в этот раз решила сделать исключение.
На новом снимке мальчик запечатлен в слинге у мамы на груди. Нара с любовью смотрит на него и улыбается. Лицо ребенка, как и многие другие селебрити, модель не показывает.
Отметим, если для Баптисты Каэтано — первенец, то Венсан уже отец трех дочерей. Деву и Леони Кассель ему родила его бывшая жена — актриса Моника Беллуччи, а дочь Амазони — модель Тина Кунаки. Актер утверждает, что сохраняет теплые отношения со всеми своими детьми, хотя и старается защитить их личную жизнь от лишнего внимания со стороны прессы.
Напомним, Венсан Кассель официально подтвердил свои отношения с австралийской моделью Нарой Баптистой, опубликовав в Instagram несколько фото с ней в ноябре 2023-го. А в мае этого года пара посетила вместе Каннский кинофестиваль и позировала фотографам перед премьерой фильма «Партенопа». Кассель был в синем костюме и черной рубашке, а вот его спутница — в черном платье-бюстье и босоножках на каблуках от Prada.