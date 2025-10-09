Модель Нара Баптиста показала редкое фото своего сына от Венсана Касселя

Нара Баптиста, фото: instagram.com/narahbaptista

28-летняя австралийская модель бразильского происхождения Нара Баптиста 7 января этого года родила своего первого ребенка — сына Каэтано. Его отец — 58-летний актер Венсан Кассель, с которым модель начала встречаться в 2023 году, вскоре после его расставания с супругой — моделью Тиной Кунаки. В Сети девушка показала с ним новое фото — традиционно, лицо мальчика она скрывает.

Нара Баптиста с сыном, фото: instagram.com/narahbaptista

На фото Нара позирует в черном топе и брюках-палаццо, на руках она держит Каэтано.

Отметим, актер Венсан Кассель — помимо сына от бразильской модели — воспитывает еще трех дочерей. Деву и Леони Кассель ему родила его бывшая жена — актриса Моника Беллуччи, а дочь Амазони — модель Тина Кунаки.

Нара Баптиста и Венсан Кассель, фото: instagram.com/narahbaptista

Ранее, напомним, модель Нара Баптиста в кружевном белье сверкнула подкачанным прессом. Девушка быстро пришла в свою дородовую форму и восхищает свой фигурой.