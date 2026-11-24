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- Шоу-бизнес
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Модель Нара Баптиста поздравила Венсана Касселя с 60-летием и показала видео с их сыном
Известный актер на днях праздновал свой юбилей.
30-летняя австралийская модель бразильского происхождения Нара Баптиста поделилась в своем Instagram милыми фото и видео со своим возлюбленным — актером Венсаном Касселем, которому 23 ноября исполнилось 60 лет.
На одном из фото пара позирует со своим общий ребенком — сыном Каэтано, который родился 7 января 2025 года. Для Венсана Касселя он стал четвертым ребенком. У актера также есть две дочери — Дева и Леони от брака с Моникой Беллуччи, а также дочь Амазони от отношений с моделью Тиной Кунаки.
А на видео Венсан запечатлен танцующим с Каэтано на руках.
«Пусть твоя жизнь будет прекрасной. Ты это заслужил. Я тебя люблю», — написала модель под снимками и видео.
Отметим, Нара Баптиста и Венсан Кассель начали встречаться в 2023 году. Несмотря на разницу в возрасте, пара продолжает строить отношения и вместе воспитывает сына.
Ранее, напомним, Нара Баптиста похвасталась гибкостью во время необычной тренировки.