Нара Баптиста и Венсан Кассель, фото: instagram.com/narahbaptista

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30-летняя австралийская модель бразильского происхождения Нара Баптиста поделилась в своем Instagram милыми фото и видео со своим возлюбленным — актером Венсаном Касселем, которому 23 ноября исполнилось 60 лет.

Венсан Кассель, фото: instagram.com/narahbaptista

На одном из фото пара позирует со своим общий ребенком — сыном Каэтано, который родился 7 января 2025 года. Для Венсана Касселя он стал четвертым ребенком. У актера также есть две дочери — Дева и Леони от брака с Моникой Беллуччи, а также дочь Амазони от отношений с моделью Тиной Кунаки.

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Нара Баптиста и Венсан Кассель, фото: instagram.com/narahbaptista

А на видео Венсан запечатлен танцующим с Каэтано на руках.

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Венсан Кассель с сыном, фото: instagram.com/narahbaptista

«Пусть твоя жизнь будет прекрасной. Ты это заслужил. Я тебя люблю», — написала модель под снимками и видео.

Отметим, Нара Баптиста и Венсан Кассель начали встречаться в 2023 году. Несмотря на разницу в возрасте, пара продолжает строить отношения и вместе воспитывает сына.

Нара Баптиста и Венсан Кассель, фото: instagram.com/narahbaptista

Ранее, напомним, Нара Баптиста похвасталась гибкостью во время необычной тренировки.

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