Нара Баптиста и Венсан Кассель / © Getty Images

28-летняя австралийская модель бразильского происхождения Нара Баптиста и 58-летний актер Венсан Кассель начали встречаться в 2023 году, вскоре после его расставания с супругой — моделью Тиной Кунаки. А 7 января этого года у них родился их общий ребенок — сын Каэтано.

В своем Instagram модель показала, как провела время с возлюбленным. Они отправились на пляж и покатались на водном мотоцикле. На фото Нара позирует в бикини и спасательном жилете, а Венсан — в шортах, желтой рубашке и панамке. Фото звезда никак не подписала.

Нара Баптиста и Венсан Кассель

Отметим, помимо сына Каэтано Венсан воспитывает еще трех дочерей. Деву и Леони Кассель ему родила его бывшая жена — актриса Моника Беллуччи, а дочь Амазони — модель Тина Кунаки.

Ранее, напомним, Нара Баптиста показала новое фото своего ребенка от Венсана Касселя. Девушка ведет активный образ жизни и часто берет с собой сына на прогулки и в путешествия.