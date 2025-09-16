- Дата публикации
Модель Нара Баптиста с возлюбленным — актером Венсаном Касселем — покаталась на водном мотоцикле
Пара провела вместе время и показала в Сети, как это было.
28-летняя австралийская модель бразильского происхождения Нара Баптиста и 58-летний актер Венсан Кассель начали встречаться в 2023 году, вскоре после его расставания с супругой — моделью Тиной Кунаки. А 7 января этого года у них родился их общий ребенок — сын Каэтано.
В своем Instagram модель показала, как провела время с возлюбленным. Они отправились на пляж и покатались на водном мотоцикле. На фото Нара позирует в бикини и спасательном жилете, а Венсан — в шортах, желтой рубашке и панамке. Фото звезда никак не подписала.
Отметим, помимо сына Каэтано Венсан воспитывает еще трех дочерей. Деву и Леони Кассель ему родила его бывшая жена — актриса Моника Беллуччи, а дочь Амазони — модель Тина Кунаки.
Ранее, напомним, Нара Баптиста показала новое фото своего ребенка от Венсана Касселя. Девушка ведет активный образ жизни и часто берет с собой сына на прогулки и в путешествия.