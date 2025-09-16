ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
255
Время на прочтение
1 мин

Модель Нара Баптиста с возлюбленным — актером Венсаном Касселем — покаталась на водном мотоцикле

Пара провела вместе время и показала в Сети, как это было.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Нара Баптиста и Венсан Кассель

Нара Баптиста и Венсан Кассель / © Getty Images

28-летняя австралийская модель бразильского происхождения Нара Баптиста и 58-летний актер Венсан Кассель начали встречаться в 2023 году, вскоре после его расставания с супругой — моделью Тиной Кунаки. А 7 января этого года у них родился их общий ребенок — сын Каэтано.

В своем Instagram модель показала, как провела время с возлюбленным. Они отправились на пляж и покатались на водном мотоцикле. На фото Нара позирует в бикини и спасательном жилете, а Венсан — в шортах, желтой рубашке и панамке. Фото звезда никак не подписала.

Нара Баптиста и Венсан Кассель

Нара Баптиста и Венсан Кассель

Отметим, помимо сына Каэтано Венсан воспитывает еще трех дочерей. Деву и Леони Кассель ему родила его бывшая жена — актриса Моника Беллуччи, а дочь Амазони — модель Тина Кунаки.

Ранее, напомним, Нара Баптиста показала новое фото своего ребенка от Венсана Касселя. Девушка ведет активный образ жизни и часто берет с собой сына на прогулки и в путешествия.

Дата публикации
Количество просмотров
255
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie