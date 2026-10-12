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- Шоу-бизнес
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Модель Оливия Калпо родила второго ребенка и показала первые фото новорожденного
Звезда поделилась радостной новостью в Сети.
34-летняя американская модель, победительница конкурсов «Мисс США — 2012» и «Мисс Вселенная — 2012» Оливия Калпо стала мамой во второй раз. Вместе с мужем, звездой американского футбола Кристианом Маккэффри, она поделилась радостной новостью в Instagram и показала первые фотографии новорожденного сына.
Мальчик появился на свет 29 сентября, однако супруги сообщили о его рождении только 10 октября. Сына они назвали Роман Августус.
В публикации пара разместила серию черно-белых снимков из больницы. На фотографиях Оливия нежно держит малыша на руках, а Кристиан находится рядом с женой и новорожденным сыном.
На других кадрах, сделанных уже по возвращению домой, с Калпо позирует ее старшая дочь — годовалая Колетт, которая теперь стала старшей сестрой.
«Сердце переполнено», — написала Калпо в Instagram Stories, поделившись своими эмоциями после рождения ребенка.
Отметим, Оливия и Кристиан поженились в июне 2024 года. В июле 2025-го у них родилась дочь Колетт, а о второй беременности модель объявила в мае этого года, назвав будущего малыша лучшим подарком на день рождения.
Теперь супруги воспитывают двоих детей с разницей в возрасте чуть больше года.
Ранее, напомним, Барбара Палвин впервые стала мамой и показала фото ребенка.