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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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154
Время на прочтение
2 мин

Модель Оливия Калпо родила второго ребенка и показала первые фото новорожденного

Звезда поделилась радостной новостью в Сети.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Оливия Калпо с детьми

Оливия Калпо с детьми / © Instagram Оливии Калпо

34-летняя американская модель, победительница конкурсов «Мисс США — 2012» и «Мисс Вселенная — 2012» Оливия Калпо стала мамой во второй раз. Вместе с мужем, звездой американского футбола Кристианом Маккэффри, она поделилась радостной новостью в Instagram и показала первые фотографии новорожденного сына.

Мальчик появился на свет 29 сентября, однако супруги сообщили о его рождении только 10 октября. Сына они назвали Роман Августус.

Оливия Калпо с сыном / © Instagram Оливии Калпо

Оливия Калпо с сыном / © Instagram Оливии Калпо

Кристиан Маккэффри с сыном / © Instagram Оливии Калпо

Кристиан Маккэффри с сыном / © Instagram Оливии Калпо

В публикации пара разместила серию черно-белых снимков из больницы. На фотографиях Оливия нежно держит малыша на руках, а Кристиан находится рядом с женой и новорожденным сыном.

Новорожденный сын Оливии Калпо и Кристиана Маккэфри / © Instagram Оливии Калпо

Новорожденный сын Оливии Калпо и Кристиана Маккэфри / © Instagram Оливии Калпо

Оливия Калпо и Кристиан Маккэфри / © Instagram Оливии Калпо

Оливия Калпо и Кристиан Маккэфри / © Instagram Оливии Калпо

На других кадрах, сделанных уже по возвращению домой, с Калпо позирует ее старшая дочь — годовалая Колетт, которая теперь стала старшей сестрой.

Оливия Калпо с детьми / © Instagram Оливии Калпо

Оливия Калпо с детьми / © Instagram Оливии Калпо

Оливия Калпо с детьми / © Instagram Оливии Калпо

Оливия Калпо с детьми / © Instagram Оливии Калпо

Оливия Калпо с детьми / © Instagram Оливии Калпо

Оливия Калпо с детьми / © Instagram Оливии Калпо

«Сердце переполнено», — написала Калпо в Instagram Stories, поделившись своими эмоциями после рождения ребенка.

Отметим, Оливия и Кристиан поженились в июне 2024 года. В июле 2025-го у них родилась дочь Колетт, а о второй беременности модель объявила в мае этого года, назвав будущего малыша лучшим подарком на день рождения.

Беременная Оливия Калпо / © Instagram Оливии Калпо

Беременная Оливия Калпо / © Instagram Оливии Калпо

Теперь супруги воспитывают двоих детей с разницей в возрасте чуть больше года.

Ранее, напомним, Барбара Палвин впервые стала мамой и показала фото ребенка.

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